Ares invertirá 520.000 euros en la reforma energética total del pabellón municipal

El Concello de Ares informa del inicio de las obras para humanizar la Plazuela de los Alfolís, “que supón una segunda fase da seis contempladas no proxecto de rehabiltación integral da zona do porto”, explican desde la administración local. En esta fase de la actuación se destinarán 104.308 euros por parte del Concello y otros 67.760 euros por parte de la Consellería de Medio Ambiente. El plazo de ejecución de estos trabajos, ya iniciados, es de tres meses. Recuerdan desde el Concello que “a humanización de todo o núcleo do Porto, un amplo proxecto de revalorización do patrimonio histórico e cultural, que redundará no aumento do benestar dos habitantes”. Esta segunda fase de los trabajos se centrará “na renovación do abastecemento de auga, pluviais, fecais, canalizacións telefónicas e da rede de baixa tensión, así como

pavimentos”.