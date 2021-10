Una explicación muy necesaria

alguien tendría que intentar explicar a los padres que acaban de ver como su hijo era asesinado por un depredador sexual que el criminal tenía que haber estado todavía en la cárcel. De hecho, la condena por haber violado y asesinado a una mujer no se cumplía hasta agosto de 2023. Pero alguien decidió que, gracias a su buena conducta en el presidio, podía salir a la calle. Los expertos lo definen como un psicópata que no siente ni padece, pero, aún así, por hacer bien la cama y no causar problemas en la prisión alguien decidió que estaba listo para reinsertarse. Que se lo expliquen, por favor, a esos padres. FOTO: Un niño deja flores en un parque de landero | ep