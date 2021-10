El Baxi se cita con Goliat

El Baxi Ferrol afronta esta tarde –17.00 horas, A Malata– un ochomil. El vigente campeón de la Liga Endesa, el Perfumerías Avenida de Roberto Íñiguez, vuelve a Ferrol con la intención de prolongar su pleno de victorias –lleva cinco de cinco– y mantener así el pulso con Cadí La Seu y Valencia en la cabeza de la clasificación.



El técnico ferrolano, Lino López, es consciente de la dificultad de un encuentro al que el equipo local llega tras encajar la derrota más abultada en lo que va de competición, el pasado sábado en su visita al IDK Euskotren.



El rival de esta tarde, explicaba ayer, “mantiene la base y el cuerpo técnico de la temporada pasada, con refuerzos de mucha calidad que incluso han subido el nivel del equipo”. La prueba es que, tras perder la Supercopa a comienzos de septiembre, las pupilas de Íñiguez han ganado los cinco encuentros de la competición doméstica y los cuatro de la Euroliga, el último este miércoles ante el BLMA Montpellier.



“Ellas son un equipo con mayúsculas”, apunta, “que juega muy bien y que defiende mejor; es muy difícil encontrarles un punto débil”. Descontada la exigencia del duelo, López considera que lo importante de cara al partido de hoy es “pensar en nosotras para seguir creciendo como equipo e intentar ser competitivas”, y eso pasa por una combinación de factores: un elevado acierto en el tiro exterior, una defensa casi perfecta y, además, “que ellas no tengan el día”.



El preparador ferrolano señaló además que el equipo está recuperado de la derrota en Euskadi y afronta con “muchas ganas” el choque de esta tarde. “No fue una derrota inesperada”, recordó, pues el Baxi disputó ese encuentro con un hándicap extra, las limitaciones de sus jugadoras interiores, Swart –que venía de recuperarse de un esguince de rodilla– y Allen, que continúa con su proceso de recuperación y puesta a punto tras la lesión del año pasado en el talón de Aquiles. “El IDK, como dije en la previa, es un equipo que va a estar arriba”, insistió.



El Perfumerías Avenida, por su parte, viene de jugar entre semana competición europea, una circunstancia que podría influir en el rendimiento del equipo salmantino en A Malata, aunque López no lo cree porque, subraya, “su plantilla es amplia y de mucha calidad; todas tienen un nivel altísimo”. Con todo, el Baxi no renuncia a dar la campanada.