El verdadero debate de las mascarillas no está en el recreo

La retirada de las mascarillas en el recreo –que por cierto, ha fracasado porque no hay colegio en el que los niños jueguen a metro y medio de distancia unos de otros– es la punta del iceberg. Lo que realmente está provocando debates enconados es si en la oficina uno está obligado a llevar la cara cubierta o no. Que después de meses de teletrabajo en los que se han acostumbrado a lo bueno, al que no le cuesta respirar le salen granitos. Así que andan las empresas como locas buscando la norma que regule el uso de las mascarillas. No vaya a ser que las lleven sin necesidad –hola, soy una pandemia y sigo aquí–. Justo ahora que llega el frío y las ventanas se cierran y sabiendo que la distancia interpersonal no es suficiente para evitar los contagios. Si es que nos pasa poco... foto: Una oficina con mascarillas y distancia | efe