Concello y Valdetires llegan a un acuerdo para garantizar su continuidad

Un mes después de alertar de la situación límite en la que se encontraba, el Valdetires anunció ayer que ha llegado a un principio de acuerdo con el Concello de Ferrol que permitirá garantizar “a continuidade do club”, comprometida por la imposibilidad de cobrar cerca de 22.000 euros de subvención municipal para sufragar gastos de transporte de las temporadas 2019/2020 y siguiente. Ahora, con este compromiso, del que también son partícipes los grupos de la oposición –presentes en la reunión de este miércoles–, el que es uno de los clubes decanos del fútbol sala femenino español podrá centrarse exclusivamente en lo deportivo, que es intentar hacer el mejor papel posible en Segunda División en una temporada, la actual, que, según explicó el propio club a través de un comunicado, es “moi ilusionante”.



El Valdetires quiso agradecer a toda la corporación la solución adoptada –entre varias propuestas que se pusieron encima de la mesa– porque, subrayó, “esixe o compromiso de todos os partidos”. Ni Concello ni club han especificado cuál es la fórmula elegida para resolver la delicada situación económica de la entidad derivada de no poder cobrar esos 22.000 euros de subvención para hacer frente a los gastos de transporte. Con todo, este periódico ha podido saber que, descartada la posibilidad de que el Concello abonase ese dinero que no se pudo cobrar por los cauces ordinarios al entender que la justificación incumplía los plazos, el acuerdo contempla el aumento de la subvención nominativa en los próximos ejercicios para poder compensar así la pérdida de esa cantidad.