Édgar Silvent y Fran da Silva, podio en la ETG Ibérica Cup

Los jóvenes pilotos locales Édgar Silvent –DSVK Narón– y Fran da Silva –Equipe de course Fran 22– fueron dos de los principales protagonistas en la quinta y última carrera de la ETG Ibérica Cup, en la que, además, los deportistas pudieron cerrar su gran campaña corriendo en casa arropados por su afición.



En una jornada marcada por la lluvia, esta no fue impedimento para que el naronés Silvent, al que solo le hacía falta sumar un punto para ser campeón, pelease por conseguir el título de Promo 2 OhVale 110 de la mejor manera posible, ganando. Y lo consiguió. El piloto, de diez años de edad, terminó su participación en esta cita –organizada por la Federación Gallega, de Castilla y León y la Portuguesa–, de la mejor manera posible, con una victoria y, además, en la jornada del sábado con firme seco, rebajando en dos segundos su mejor tiempo en el trazado de la villa.



Un trofeo más para la vitrina de un deportista que suma ya, a pesar de su corta edad, dos títulos gallegos, dos en esta copa y una quinta posición en el Nacional. Un botín que, a finales del próximo mes de noviembre, podría incrementarse todavía más, ya que Silvent todavía tiene “al fuego” la disputa del la cita catalana de promovelocidad, en donde peleará por hacerse con el subcampeonato en el grupo II de 110 cc Mini GP.. Esta plata sería un excelente broche a una intensa campaña en la que, además de en estas citas, el de Narón tomó parte en las FIM MiniGP World Series, en las que fue el piloto más joven en la parrilla, con una quinta y sexta plaza como mejores resultados.



Por su parte, el que sí puso fin a la que fue su campaña de debut en competición –si bien ya había tomado parte en citas de exhibición desde que tenía cuatro años– fue el pontés Fran da Silva. El joven piloto de la villa, que cuenta ahora con seis años, puso también un excelente broche a un ejercicio en el que, aunque no pudo quedarse con la primera posición que ostentaba en el grupo Promo 3 Polini 4.2, sí que celebró por todo lo alto el subcampeonato en esta ETG Ibérica Cup. En una parrilla en la que era el más joven de los participantes, Da Silva hizo la que fue su decimoséptima carrera de la temporada –todas ellas a doble manga–, tras participar también en el Nacional, así como en citas del Campeonato Gallego –tanto oficial como social–, el de Castilla León y el de Cataluña. Tras media vida sobre las dos ruedas, el joven piloto pontés y su equipo piensa ya en un próximo Estatal –que es "donde se aprende", como señala su padre Ángel– y en el que acabó vigésimo cuarto entre más de medio centenar de pilotos, una cita que compaginará con el Gallego y otras citas a las que pueda acudir.