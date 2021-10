Las personas afectadas por el cierre de los locales de ensayo exigen una solución inmediata

Llevan un año sin poder acceder a los locales de ensayo de la ciudad –situados en el mercado de la Magdalena– y tampoco saben cuándo podrán regresar. Los cerca de cien usuarios y usuarias de estas instalaciones municipales gratuitas, en funcionamiento desde 2008 y convertidas en punto de encuentro para músicos de todas las edades, exigen al Concello una solución inmediata a un problema que afecta a un total de veinte bandas.



Mañana jueves llevarán sus reivindicaciones al pleno de la corporación de Ferrol, donde pedirán la reapertura inmediata de los locales; la regularización de su actividad a través de un nuevo contrato; y pedirán asimismo que se les tenga en cuenta en el proyecto de derribo de la nave provisional del mercado “para ver como nos vai afectar, xa sexa continuando a nosa actividade nese mesmo emprazamento ou sendo reubicados noutra localización”, apuntaron ayer. En estas tres líneas se centran también las mociones a través de las que las formaciones políticas del BNG, FeC y PP respaldan las reivindicaciones del colectivo.



Los tres partidos arroparon también ayer a los representantes del centenar de personas usuarias en la rueda de prensa ofrecida para pedir al gobierno ferrolano, una vez más, una solución al problema. Los afectados lamentan que, a pesar de sus peticiones, todavía no hayan sido recibidos por el concejal de Cultura ni por el alcalde, con los que quieren mantener una reunión para conocer de primera mano los planes del gobierno con respecto a los locales de ensayo.



Como ya se informó, estos se vieron obligados a cesar su actividad en marzo de 2020 debido a la irrupción de la pandemia del covid 19. Seis meses después, al mejorar la situación sanitaria, volvieron a abrir sus puertas con un exhaustivo protocolo de desinfección y limpieza y normas Covid para su utilización. Pasados dos meses, en un contexto de empeoramiento de la pandemia, los locales se volvieron a cerrar y así siguen en la actualidad.



En un primer momento, “comunicáronos que os locais non reabrían porque estaban sen contrato” –sale a concurso público para ser gestionado por una empresa externa–, argumento que no convence al colectivo, ya que “non é ningún segredo que hai servizos nesta mesma situación e que siguen funcionando, sen ir máis lonxe o Teatro Jofre”, manifestaron. “Por non dicir que xa se cambiou de empresa xestora no pasado, e durante o cambio se estivo tamén se contrato, sen provocar ningún parón na actividade dos locais”, destacaron, y añadieron que “a nós parécenos que poñen estas escusas porque non nos queren dar unha versión real do que está ocurrindo”.