España no es como el Reino Unido

Hace semanas que en el Reino Unido están penando por la falta de alcohol. La cosa también nos afecta a nosotros y bares, pubs y discotecas avisan de que no les llega el suministro de ciertas marcas muy consumidas. Pues igual es el momento de darle salida a la producción nacional. Será por bebidas made in Spain... En cervezas y vinos no tenemos rival, ese mercado está ganado, y si lo que quieren los que disfrutan de la noche son combinados que prueben los destilados patrios, que para las fotos de Instagram valen igual. Y lo mismo descubren un mundo nuevo. FOTO: Una cerveza de las nuestras | efe