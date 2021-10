Bildu y PP

EH Bildu no es etarra por las mismas razones que el PP no es franquista, axioma que no lo invalidan las inequívocas y respectivas conexiones de ambos partidos con el terrorismo y con la dictadura. Precisamente, uno de los mayores méritos de Manuel Fraga fue fidelizar al franquismo sociológico y evitar la formación de un partido de extrema derecha, algo que finalmente ha ocurrido, más por influencia del trumpismo que del lepenismo galo. El viejo Orden Establecido aceptaba que los diputados abertzales usasen el Congreso como simple caja de resonancia, pero cuando han comenzado a hacer política y a posicionarse sobre las cuestiones que afectan a la vida diaria de los españoles, el PP se ha revestido con el manto del oprobio para exigir al gobierno que renuncie a los votos de EH Bildu. La cuestión es saber si ellos renunciarían a los votos de Vox, tal y como se lo piden sus socios europeos.