O valor das enquisas

Todo reflicte que tanto o PSOE como o PP perfilan a súa táctica política a partir das enquisas, só así se pode entender a teatralización que se está a facer das diferenzas, aínda que cada vez son menores porque Bruxelas aposta pola globalización neoliberal e marca o terreo de xogo. Daquela que ante as malas perspectivas das enquisas para o PSOE e UP, mesmo as do CIS, polo avance do PP e consolidación de VOX, utilizando a problemática catalá, o Congreso do PSOE amose unha unidade interna forzada e poña en titulares a derrogación da reforma laboral do PP e da Lei Mordaza.





Dado o que se leva adiado o tema, todo amosa que pesou máis mudar os eixos do debate para recuperar apoio electoral que prestar atención ás mobilizacións de CIG, ELA, LAB, e outros sindicatos. CCOO e UGT limitáronse á reivindicación verbal. A derrogación das reformas laborais son esenciais, entre outros aspectos, para recuperar o poder adquisitivo dos salarios, máxime nunha conxuntura na que medra a inflación (en setembro un 4,8% en termos anuais na Galiza). A cuestión é se a derogación non ven acompañada por novas normas regresivas, por exemplo respecto da flexibilización da xornada. En non poucas empresas xa se está intentando impoñer horarios flexíbeis, como transporte, nas que a xornada laboral axustase ás horas diarias de maior uso deste servizo. A clase traballadora, se quer ter vida fóra do traballo, xogase moito neste tema.





En fin, resumindo, ademais da reforma laboral e a lei mordaza, hai outros temas que son fundamentais. Concretamente: as pensións, a dependencia, os servizos públicos básicos... E ademais neste intre urxe deter o desmantelamento industrial (Alcoa, Barreras, Vulcano, Vestas, Xeal, Endesa, etc.) e ofrecer alternativas reais en actividades que son estratéxicas. O anterior está relacionado co reparto territorial e sectorial dos fondos e cos obxectivos europeos.





O xiro que o PSOE quere dar busca situarse en mellor lugar que o PP diante dunha gran parte do electorado, mais iso non implica que as expectativas das clases populares non vaian máis alá do que Sánchez ten como obxectivos, e que certas medidas podan ser polémicas (flexibilidade na xornada, temas pendentes das pensións...). Tampouco é garantía de que a cuestión catalá pase a segundo plano, en esencia, porque o Estado español, por máis que o neguen VOX e o PP, está formado por varias nacionalidades (históricas e actuais) con culturas e linguas de seu, e a concentración e centralización económica segue a medrar. As derrogacións propostas son positivas. Cumpriranse?