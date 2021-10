Los vecinos de A Graña se movilizan para pedir soluciones a la falta de aparcamiento

Los problemas señalados hace tan solo unos días desde la Asociación de Vecinos de A Graña ante la falta de estacionamiento en superficie en un barrio en el que está prohibido estacionar en todas las calles ha vuelto a alertar al vecindario con las últimas multas impuestas por la Policía Local, que no pueden evitar al no tener alternativas para dejar sus coches.





Desde la AVV Rosalía de Castro de A Graña, Francisco González, compareció junto al grupo municipal del BNG, que llevará a pleno una moción a este respecto, para exponer de nuevo la problemática del barrio, que no es nueva pero que se ha complicado con la imposición de multas por aparcar “onde o viñamos facendo dende hai coarenta anos”. Así, señala que no hay alternativas para aparar “legalmente” y culpan a un conductor de la nueva concesionaria de autobuses de haber denunciado esta situación y alertado a la Policía Local, que se personó en el barrio a horas muy tempranas “cando non hai ningún problema de circulación”, apuntan desde la entidad vecinal.





Los vecinos ya han hecho partícipe de este problema al Concello y planteado la alternativa de poder negociar con los propietarios de tres parcelas –en Real Baja, en la plaza y en Blanco Amor– para poder acondicionar una zona de aparcamiento que de servicio al barrio. Ante la pasividad del ejecutivo, los vecinos se concentrarán mañana, a las cinco de la tarde, cortando el tráfico en el barrio, una medida que, apuntan, podrían continuar hasta que se les plantee una solución al problema.





Plazas de Defensa

El portavoz municipal del BNG Iván Rivas, pondrá sobre la mesa este tema en el pleno del jueves a través de una moción recordando que con espacios alterativos se dejarían libres las calles estrechas y se mejoraría la calidad urbana del barrio, de gran interés patrimonial.





Así las cosas, el BNG propone que se inicien los trámites y el procedimiento para desarrollar un espacio de aparcamiento en las parcelas propuestas o que se promueva otra alternativa que sea capaz de resolver la demanda pero, además, teniendo en cuenta que este proceso tendría una duración temporal, se propone que se demande a Defensa la utilización de un espacio acotado en sus instalaciones para los vecinos del barrio.





El Concello pretende hacer de un solo sentido la calle Real Alta, lo que aportaría algunas plazas de estacionamiento pero que no son suficientes para el censo de vehículos de todo el barrio.