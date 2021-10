Nuevas movilizaciones por la mejora del transporte en autobús

Las demandas de los usuarios del servicio de autobuses que une Ferrol y A Coruña continúan al considerarse que no se han puesto más que “parches” a un problema que sigue afectando a trabajadores que ejercen su profesión en la ciudad herculina y a estudiantes que a diario deben desplazarse a A Coruña para formarse en la Universidad. A estos se suman los usuarios habituales que tienen que ver también cómo los horarios no se cumplen y siguen quedando viajeros sin plaza, cuando no hay inspectores.



Por esto, el próximo jueves, todos estos colectivos, organizados en esta ocasión por el sindicato de estudiantes, volverán a movilizarse, a las ocho de la tarde, cambiando en esta ocasión la estación de autobuses por el edificio administrativo de la Xunta, que es la encargada de las concesiones, con las que, a juicio de los manifestantes, se ha empeorado la situación desde que se encarga del servicio la nueva UTE –desde diciembre del año pasado–.



Se han adherido ya a este acto “por un transporte público digno” la Plataforma de ciudadanos afectados, el IES Fene, la Asociación Teima, la Asociación vecinal Rosa dos Ventos de Sedes, Asociación vecinal de Canido. AVV de Caranza, AVV A Magdalena o Asociación vecinal Rosalía de Castro. A Graña.



El hecho de que colectivos tan diferentes se posicionen ante esta convocatoria viene dado por que no solo el servicio de buses Ferrol-A Coruña ocasiona quejas diarias de los viajeros sino que otros colectivos han hablado de un detrimento del servicio. Así, denuncian que no hay conexiones suficientes para acudir a la prestación de servicios básicos como al IES de Narón; alumnos del IES de Fene denuncian que se quedan en tierra a menudo entre 10 y 30 niños o que tienen que viajar de pie en el pasillo; usuarios de la asociación Teima aseguran que se han quedado chicos sin plaza en A Coruña, y situaciones similares se repiten en otros puntos como Mugardos. La duración de los viajes entre la ciudad naval y la herculina, apunta la Plataforma de afectados, sigue siendo excesiva y aseguran que “en cuanto no hay inspectores no tiene el refuerzo preparado y se queda gente en tierra”.



Precisamente esta tarde, a las siete y media, se reunirán en Tei-ma portavoces de la plataforma, del IES Fene, de los estudiantes universitarios y representantes de las entidades vecinales.