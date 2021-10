Momentos decisivos para hacerse con el distintivo “Global Geopark”

Los siete concellos en los que se asienta el proyecto del Geoparque Cabo Ortegal viven estos días momentos decisivos pues en las próximas jornadas se sabrá si esta iniciativa es propuesta por parte de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco para obtener el distintivo “Global Geopark” que entrega la referida organización y que conllevaría numerosas ventajas enmarcadas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, que implicaría la inyección de 3,8 millones de euros para desarrollar cuatro decenas de acciones de cara a los próximos tres años. Esta anualidad de 2021 ya está incluida también.





Como se recordará, el pasado mes se presentó la candidatura, avalada e impulsada por la Diputación de A Coruña y tras obtener el respaldo de Xunta y la Secretaría de Estado de Turismo, ahora falta saber si el Geoparque Cabo Ortegal logra hacerse con esta distinción y lo que implica.





Sostenibilidad

Una riqueza geológica única es la base sobre la que se articula el proyecto del Geoparque promovido por los concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y Valdoviño, vinculando con ella una estrategia de desarrollo sostenible que potencia su conocimiento, el turismo y otros recursos como “a produción agroalimentaria de calidade, a posta en valor do patrimonio ou a dinamización da hostalaría e outros servizos relacionados”, como apuntan desde la Asociación para la Gestión del Geoparque. Desde la entidad destacan también que “cómpre recordar que o ámbito do proxecto dispón de máis de 3.100 prazas de aloxamento –o 34% do xeodestino Ferrolterra-Rías Altas– e conta cunha ampla oferta de restaurantes e empresas vencelladas ao turismo activo”.