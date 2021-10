López y Fornos, confiados en que el Racing va a ir hacia arriba

Con dos triunfos y dos empates en su haber en siete duelos disputados, el arranque liguero racinguista está siendo, quizás, más discreto de lo inicialmente esperado por la afición. Un público al que el ferrolano Álex López hace un llamamiento de cara a mantener la fe en la formación verde en una liga que, como se ha visto, se caracteriza por su dureza e igualdad.



“Entiendo que la gente desde fuera pueda tener dudas, porque cuando empiezan las temporadas todo el mundo pone el listón muy alto”, señala el local, “y cuando no lo haces de la manera que a todos nos gustaría o con resultados que no son los más positivos, la gente se puede decepcionar”. Entendiendo el sentimiento de los hinchas, López les pide que “sigan confiando en nosotros, que nos sigan apoyando. No tengo dudas de que este equipo va a ir hacia arriba y tenemos tiempo suficiente para hacer las cosas mejor”. El mediocentro, lesionado debido a una rotura fibrilar en sus isquiotibiales, ve cerca no solo la mejoría de su formación en cuanto a resultados, sino también la suya propia.



Y es que López dio ayer un paso más en su recuperación, “ya pude salir a correr”, señala, “estoy mejor, haciendo muy buen trabajo de recuperación pero tampoco queremos precipitarnos. Ya tengo la experiencia de los primeros partidos, que fui parcheando diferentes molestias y al final me perjudico a mí y al equipo”. Un equipo con el que, como es lógico, todavía no podrá estar ante el Tudelano, su rival de este fin de semana, ante el que los verdes esperan hacerse con su tercera victoria y sacudirse la presión que se va acumulando debido a los resultados. “Creo que todos los partidos son complicados, da igual que esté abajo o arriba. Venimos de unos partidos en casa en los que de seis puntos solo sumamos uno y un equipo que quiere estar arriba eso no puede permitirlo”, apunta el ferrolano. El pontés Quique Fornos comparte el pensamiento de su compañero, apuntando que el duelo ante el colista será “complicado, en un campo difícil, una de las salidas quizá más difíciles, pero estamos convencidos de traer los tres puntos”. Y es que tras dos duelos en los que los locales sumaron “unas derrotas dolorosas”; como señala Fornos, “sabemos que hay días en que la moneda sale cruz. Estoy muy tranquilo de que este equipo va a empezar a sacar buenos resultados”.









Instalaciones





En otro orden de cosas, López se mostró muy afectado por el hecho de que su formación tenga que ir cambiando de escenarios de trabajo debido al estado del complejo deportivo de A Malata.



“Para mí es una pena que, con el potencial que hay aquí, con las instalaciones que podíamos tener, se nos pongan impedimentos”, señala, “es un sinsentido que tengamos que andar moviéndonos de un lado a otro, y más cuando hay gente que quiere invertir, ayudar a que esto crezca”.



El futbolista ferrolano apuntó también el estado del pabellón de A Malata “que es una pena que no esté en las condiciones en las que debería estar. Espero que haya una solución, que no se alargue demasiado, y que se apueste fuerte por el deporte. Y es que es importante que tengamos unas instalaciones acordes para la práctica de todas las disciplinas”, sentenció el mediocentro local.