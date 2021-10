Más de treinta personas inauguran el programa de la Sénior en Ortigueira

Con un total de 32 personas matriculadas comenzó ayer en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira la primera edición del Programa de Democratización do Coñecemento puesto en marcha por la Universidad Sénior de la Universidade da Coruña con la colaboración, en este caso, del Concello ortegano.



La iniciativa, dirigida a personas mayores de 50 años, incluye tres sesiones en las que otros tantos profesores de la UDC abordarán el tema del Camino de Santiago desde diferentes perspectivas. Álvaro J. Iglesias Maceiras fue el encargado de impartir ayer, tras el acto de inauguración, la primera de las sesiones, desarrollada bajo el epígrafe “Santiago Apóstolo: historia, mito e lenda”. El próximo día 20 intervendrá Elvira Lezcano, para introducir a los participantes en los aspectos relacionados con el “arte, expresión e creatividade no Camiño”. Cerrará el programa el día 27 Xoán López Viñas, para hablar sobre la “influencia provenzal na lingua e a literatura a través do Camiño de Santiago”.









Éxito





La actividad, que desde hace varios años se lleva a cabo en As Pontes y en A Costa da Morte y que este año también llega a Betanzos, ha tenido desde su inicio una excelente respuesta en cuanto a inscripciones. Así lo destacó ayer la subdirectora de la Universidad Sénior de la UDC, Ana Ares, quien aseguró que “tenemos una deuda importante con el rural y lo que pretendemos a través de este programa es acercar la universidad a estas zonas”, comentó.



Ares estuvo acompañada por el alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras. “O Concello aposta pola educación en todas as idades e suma forzas coa UDC para traer por primeira vez na historia un programa que pretende ofrecer ás persoas maiores de cincuenta anos unha oportunidade para seguir aprendendo, neste caso sobre a historia do Camiño de Santiago”, señaló el regidor.



Agradeció asimismo a la Universidade herculina que “contara con nós para poñer en marcha este proxecto na zona do Ortegal, contando con Ortigueira como sede”, añadió Penabad. El alcalde hizo también hincapié en la oportunidad que ofrecen estas clases para que vecinos y vecinas creen nuevos lazos.