O Parrulo madura y golea ante el Barça B

O PARRULO FERROL 9 - 5 BARÇA B





Maduró O Parrulo en la noche de ayer delante de sus aficionados, a los que ofreció un espectáculo digno de Primera División ante un Barça B que también tuvo su gran parte de protagonismo en el frenético duelo en la pista ferrolana. Los de Óscar Vigo ya pelearon por abandonar la “rama” del empate en el choque del domingo ante el Betis y ayer consiguieron caer al suelo de la victoria, y lo hicieron por la puerta grande ante un pabellón prácticamente lleno.



Si bien, tuvo que sufrir mucho por momentos el grupo departamental que, sin embargo, comenzó el partido con muchísima autoridad, en una primera parte en la que, de las infinitas ocasiones con las que contaron los ferrolanos, solo las de Adri, Costi y Alberto consiguieron batir al meta Lluch. Con una renta de 2-0 cuando no se había llegado al ecuador, Ortas y Nicolás colocaron de nuevo las tablas, más por despistes parrulos que por su propio acierto. En la recta final, y tras unos minutos de correcalles fatales para los ferrolanos,, O Parrulo volvió a creer en su madurez como equipo con el tanto de Alberto (3-2). Si bien, el gran dominio departamental visto durante muchos minutos de la primera parte no sirvió para impedir el nuevo jarro de agua fría que supuso el tanto de Víctor Pérez, de tacón en un batiburrillo en el área sin aparente peligro (3-3).



Un tanto al que siguió el 4-3 de Carrasco a la contra, en unos minutos muy tensos y con O Parrulo perdiendo el juego que lo había llevado a dominar la primera mitad. Apretaba el Barça y salvaba Gozzi en un arranque de segunda parte en el que los catalanes buscaban poner tierra de por medio. Si bien, los ferrolanos se sacudieron el cansancio y la presión y Kevin Chis, tras un robo y pase de Santi, colocó el 4-4 en el minuto 30. Y fue en estos últimos minutos cuando llegó la lluvia de dianas. La sexta falta visitante se tradujo en el 5-4 con el doble penalti de Domingos y, a continuación, un disparo largo de Hélder hacía el 6-4, provocando el estallido en A Malata. El Barça avisó de que el partido todavía no había acabado con el 6-5 de Campás a falta de cuatro minutos. Con juego de cinco, salvador en ocasiones, verdugo en otras, llegó la sentencia ferrolana, con tantos de Hélder, Adri y Santi a portería vacía, demostrando que las raíces de O Parrulo se afianzan en A Malata.