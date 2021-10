Hágase la luz

Conviene en muchos casos conocer todo el paisaje y que los árboles no nos dejen ver el bosque. En el caso que nos ocupa y preocupa – el precio del kilovatio, por ejemplo – hay que disipar las sombras. El presidente de la principal compañía eléctrica, el señor Sánchez Galán, culpa a los extremistas del gobierno del precio al que llega la luz.





Pero si usted entra en internet y se entera de que el presidente de Iberdrola gana quinientas veces el salario medio (son cuarenta y doce millones de euros) y que un vice-presidente se lleva en crudo cuatrocientos cuarenta mil euros, ya entiende mejor la factura que le llega a su casa. No estará de más añadir que un operador de Iberdrola cobra novecientos noventa euros al mes (menos que la media del salario actual que pide para los españoles este gobierno de extremistas.





Sigamos poniendo luz en este asunto: Iberdrola obtuvo un beneficio de mil quinientos millones en el primer semestre del año. Con estos datos…ustedes mismos. Por cierto: un anuncio en la tela donde unos ciudadanos se quejan del precio de su seguro…son convocados cambiar de compañía. Y no parece una actitud extremista sino obrar en legítima defensa. Lo dicho: ustedes mismos.





Pongamos los focos ahora en nuestros queridos políticos: se nos anuncia el congreso del PSOE que merece unas reflexiones pues debatirán sobre el modelo de Estado, la transparencia de la Casa del Rey, la armonización fiscal entre autonomías para evitar el “jumping” dentro del Estado, endurecer la regulación de las puertas giratorias –aún duele el caso del ex metido precisamente en esa eléctrica que ustedes saben– y como colofón se escuchará a un grupo de militantes que piden un referéndum en la próxima legislatura sobre la monarquía.





Y tenemos al PP en su camino hacia el centro por el sistema ¿?, de atraerse a ex cargos de Ciudadanos. En esta campaña de captación, dicen desde el partido de Arrimadas, que “no se llevan a nadie importante”. Si ejercitan la memoria recordarán que estas maniobras figuran en el ADN de los populares: ya los herederos de Franco (aquellos siete magníficos capitaneados por Fraga, “se merendaron” el centro de Suarez, acogiendo a docenas de militantes de la UCD. Y es que el PP como tal no es nada si no lo que pesca.





Y acabo justificando el título que hoy asoma al balcón de estas páginas: que entre la luz, menos sombras.