Vexo que non temos superado, logo de máis de cincocentos anos, os episodios do que foi a conquista de México e as súas consecuencias. E xa ía sendo hora. Non é doado, despois de medio milenio, poñerse naquela situación cando un Hernán Cortés, cun puñado de homes, pouco máis de 400 , e uns poucos cabalos, montou a que montou.





Non é frecuente, mais ben imposible, que as conquistas, os imperios, se fagan baseándose no poder da palabra e si cos argumentos da forza. A historia dos países e as súas raias está feita a base de imposicións forzosas, de estableceren delgadas liñas vermellas, ou sólidas murallas. Todos os países que no mundo son teñen que ver con isto, xa que dende a aparición de colectividades humanas organizadas andamos no empeño de quitármonos propiedades ( terras e facendas) a golpe de impor a vontade e a razón do máis forte. Así case sempre se escribiu a historia. E en todas as conquistas cometéronse tremendos excesos contra os pobos sometidos. Pero dito isto, haberá que recoñecer que tamén houbo algunhas achegas positivas que non son aceptadas polos que argumentan a destrución de civilizacións. E aquí poderíamos por sobre a mesa o que se pode considerar civilizado ou non.





Moctezuma tiña o seu imperio sustentado no sometemento doutras tribos indíxenas, e as loitas e balbordos eran constantes: os sacrificios humanos, como ofrendas aos seus deuses, formaban parte do seu “modus vivendi”, e non fai falta entrar nos detalles deses rituais porque de sobra son coñecidos. Hernán Cortés contou co material humano desas colectividades oprimidas para acabar con Moctezuma, atopando aliados sen os que non podería levar a cabo o seu propósito.





E dito isto, eu non sei por que diaños teño que pedir perdón, logo de máis de cincocentos anos, polos excesos cometidos por aquel grupo de españois que penetraron no imperio azteca sen seren invitados, co ánimo, si, de conquistar e evanxelizar. Non son responsable; os españois do século XXI non somos culpables e, xa que logo, arestora non temos que pedir perdón. A ver se o entendemos dunha vez por todas.





Seguindo co complexo de culpabilidade, e situándonos na nosa historia máis recente, a señora Merkel, por exemplo, tería que andar pedindo perdón acotío polas barbaridades cometidas noutrora a mans dos seareiros dun alemán tolo e miserable. Pídese unha vez: vale, suficiente. Pois parece que no noso caso temos que pedilo sempre por sempre. E xa está ben. Si.