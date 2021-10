Yolanda Díaz y el calendario le ganan el pulso a Pedro Sánchez

Bonito teatrillo el que han montado socialistas y podemitas a cuenta de la negociación de los Presupuestos. Que si las partes estaban en las antípodas, que si no cederían a las exigencias, que si en el Gobierno se debate pero no se dan ultimátum... y al final, de la noche a la mañana –literalmente– pasan de estar encallados a firmar el acuerdo. Al parecer, las intervenciones de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han sido la clave. La ministra de Trabajo habría conseguido lo que Ione Belarra no. Cosa que tampoco le puede extrañar a nadie, por otra parte. Aunque en esta ocasión, aunque es más que probable que Díaz tenga buena parte del mérito, las prisas de los socialistas por tener las cuentas listas antes del día 15, cuando empezará la convención del PSOE, también han tenido mucho que ver.