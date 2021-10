As Somozas mejora el entorno de la capilla de A Toca con una inversión de 17.000 euros

El Concello de As Somozas culminó estos días las obras de acondicionamiento del entorno de la capilla de A Toca, en la parroquia de Recemel. La actuación incluyó la adaptación de la senda que conecta la carretera y el espacio de la iglesia, un tramo en el que se dispuso de una barandilla de madera tratada para poder asegurar las condiciones de seguridad de los peatones que circulan por esta vía.



En esta intervención, el Concello invirtió 17.000 euros. “O Concello segue traballando na renovación de espazos en todos os núcleos do municipio co obxectivo de asegurar a súa conservación e que toda a veciñanza poida gozar deles de xeito seguro”, indicó el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás.



El área en el que se actuó está situada en las cercanías de la capilla de A Toca y de su local social, un espacio en el que se realizaban antiguamente las ferias y que acogía una gran cantidad de transeúntes, explican desde el consistorio.