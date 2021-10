Puigdemont tiene razón

Lamento dar la razón a Carles Puigdemont cuando dice que la justicia española no pierde ninguna oportunidad de hacer el ridículo. Lo lamento, porque me resulta un personaje muy desagradable, y porque el episodio de Cerdeña da un inesperado balón de oxígeno a un Process moribundo, y al que hay que buscar una pista de aterrizaje en tres o cuatro años. En Italia, Umberto Bossi era el lider de la Liga Norte cuando en 1996 realizó un referéndum ilegal y proclamó la independencia del norte de Italia. No se detuvo a nadie, la policía no cargó contra los votantes, y nunca más se habló del tema. Como esto no tiene nada que ver con la desmesurada respuesta policial y judicial española, no sé si los jueces españoles creen que Italia extraditara al “Molt honorable” para ser juzgado nada menos que de sedición, o si lo que realmente quieren es romper la mesa de diálogo del gobierno con la Generalitat.