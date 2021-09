Las reclamaciones sobre el transporte en autobús suman cada vez más apoyos

La plataforma de usuarios del servicio de transporte entre Ferrol y A Coruña, asociaciones vecinales de la ciudad naval, sindicato de estudiantes y de trabajadores de Justicia y partidos políticos, entre otros colectivos, apoyan la concentración que se convoca para esta tarde –20.00 horas–en la estación de autobuses, con el fin de reclamar soluciones ante los problemas a los que a diario se enfrentan los usuarios del servicio. Entre estos, destacan horarios desmesurados, pasajeros que se quedan en tierra o modificaciones de recorrido, entre otros.





El cambio de concesión el pasado año ha empeorado la situación de forma notable, a juicio de los usuarios, y las demandas ponen sobre la mesa la necesidad de cambios que la concesionaria debería realizar ajustándose, sin embargo, a un contrato que sigue en vigencia. De todos modos, desde la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta se considera que sí hay espacio para mejoras y, en este sentido, asegura que ya ha instado a la UTE adjudicataria –Hércules Norte, en la que se incluye Monbus, como una de las empresas de la unión de empresas– a habilitar “con carácter de urxencia”, refuerzos en los horarios de más alta demanda para incrementar la oferta de plazas disponibles. De hecho, asegura que ya se han puesto a disposición de los usuarios más plazas todos los días y que el pasado viernes, 24 de septiembre, hubo cinco expediciones de hora punta que ya contaron con refuerzo –ese mismo día, sin embargo, los usuarios aseguraron que 15 personas no pudieron subir al bus de las 13.30 hacia Ferrol–.





La Xunta también ha pedido a la UTE que se revisen las condiciones de la prestación del servicio “formulando unha proposta de mellora que, no marco da marxe que permite aínda o correspondente contrato, permita satisfacer axeitadamente as demandas formuladas polos usuarios”, algo que la propia Xunta reconoce que tiene mayor complejidad y es en lo que ahora se está trabajando para “implantar novas melloras”.





Por otra parte, en la tarde de ayer, el concejal de Mobilidade del Concello de Ferrol, Julián Reina, recibió a los representantes de la plataforma de usuarios del servicio para escuchar sus demandas y trasladar los problemas de forma directa a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta. El responsable del área municipal apoyó la prestación de un servicio óptimo e indicó que “como representantes dos veciños daremos traslado das necesidades e da posibilidade de facer axustes”. Reina indicó, además, que no solo hay críticas en el servicio Ferrol-A Coruña sino que han llegado también quejas al Concello en el servicio de transporte integrado, que incluye a escolares con los demás usuarios.





Mociones en distintos Concellos

Ferrol en Común y BNG llevan hoy al pleno de fin de mes sendas mociones relativas a los problemas que denuncian los usuarios del servicio de transporte público entre Ferrol y A Coruña. Las dos formaciones acusan tanto a la Xunta como al Concello de una falta de control del servicio, por lo que reclaman medidas para que este sea adecuado a los usuarios que cada día acuden a su centro de trabajo, estudio o a consultas médicas, entre otros viajes. Tambien en Fene, el alcalde, Juventino Trigo (BNG), expuso a la Mancomunidad el problema existente y el grupo de gobierno llevará a pleno una moción demandando el cumplimiento de los horarios, además de pedir un encuentro con la conselleira y el director xeral de Mobilidade, en el que también participen la ANPA del IES así como la plataforma de usuarios del transporte público. Particularmente, en Fene hay dos quejas recurrentes, del alumnado del IES de Fene ”que moitas veces queda en terra porque o bus non ten capacidade para levar a todos os mozos e mozas” y la de los usuarios que se desplazan a A Coruña, y denuncian “buses sen capacidade para levar a todos e un percorrido que cambiou e que non lles garante chegar en hora para entrar no traballo ou na facultade”.





En Pontedeume se debaten hoy los problemas generales y los relacionados específicamente con el alumnado de bachillerato que, con la UTE Hércules Norte, ya no cuentan con transporte los martes por la tarde para acudir al centro escolar en la línea que pasa por Boebre y con la línea Ferrol-Coruña y Monfero-Pontedeume por incumplimiento de los horarios.





También el Concello de Ares tomó cartas en el asunto y recientemente presentó una queja ante el Servizo de Mobilidade de la Xunta por las deficiencias del transporte público, que afectan concretamente al alumnado del IES de Mugardos.