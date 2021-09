Uno de cada cinco jóvenes españoles de entre 15 y 29 años vive en un universo paralelo en el que, al parecer, las miles de personas que salen a la calle a clamar contra la violencia machista salen para nada. Porque la violencia de género no existe, es un “invento ideológico”. Las feministas, ya se sabe, que siempre están montando lío. Si lo sabrán ellos. La violencia es inevitable, es algo habitual en la vida privada y mientras no haya palizas graves no es para tanto. Este es el discurso del futuro novio de nuestras hijas, nuestras hermanas o nuestras sobrinas. Para echarse a temblar. FOTO: Una marcha contra la violencia machista | J. Alborés