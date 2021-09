La Agrupación Instrutiva de Caamouco renueva su imagen corporativa

La Agrupación Instrutiva de Caamouco estrenó imagen con el inicio del nuevo curso. La sociedad presentó días atrás su nueva imagen corporativa, “que busca transmitir unha maior proximidade e modernidade”, afirman desde el colectivo. Este cambio surge con el objetivo de “evidenciar a constante renovación e transformación da entidade”.



La principal novedad de esta transformación es el nuevo logotipo de la agrupación, “resultado dun proceso de simplificación con respecto á anterior imaxe corporativa”. Así, del conjunto del icónico edificio el protagonismo se centra ahora en una de sus ventanas. Aseguran desde la entidad que durante el proceso de diseño, “considerouse que este é un dos elementos máis representativos do inmoble: conta con 24 ventás idénticas, de grandes dimensións e todas elas vestidas coas características ornamentacións do estilo indiano. A ventá, ademais, é un símbolo de apertura, que deixa entrar aire novo e luz. É o lugar dende onde todo o mundo pode observar o interior dunha Sociedade hospitalaria que non se pecha para ninguén”, explican desde el colectivo



Los cambios en el logo implican también renovación del resto de elementos que componen la imagen de la organización como toda la documentación, cartelería, publicaciones y todo tipo de soportes.



La nueva gama de colores también rompe con los tonos clásicos. “A cor principal pasa a ser un granate vivo e sólido, mostra do dinamismo que caracteriza á sociedade. Está presente dun xeito dominante no logotipo e no nome da entidade que o acompaña, e aparece combinado cun azul intenso que serve para rachar o conxunto monocromático, creando unha combinación elegante e actual”, explican desde la Agrupación Instrutiva.. La nueva imagen es fruto de un trabajo realizado ya en 2011 coincidiendo con su centenario, pero no se ha implantado hasta ahora para completar su adaptación a todos los formatos y soportes en los que está presente la agrupación.



El cambio llega con el inicio de la nueva temporada de actividades de la Agrupación Instrutiva, que oferta un importante número de propuestas este curso como yoga, pilates, teatro, cestería, joyería tejida, pandereta, costura, pintura, fruticultura, bailes latinos, restauración, escuela de música, educación canina y gimnasia de mantenimiento.