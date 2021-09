Visto para sentencia el juicio contra la ex edil que paralizó la moción de censura en Fene

El juicio celebrado ayer en la Sala do Penal número 1 de la Audiencia Provincial de A Coruña contra la ex edil del BNG, Mariela Aguilar, ha quedado visto para sentencia. La vista, que el propio alcalde de Fene, Juventino Trigo, calificó de “vinganza persoal” por parte del antiguo regidor, Gumersindo Galego, dirimirá si Aguilar cometió un delito de prevaricación en 2017 tras suspender la sesión plenaria en la que se debatía una moción de censura contra Trigo.





Los hechos se remontan a abril de 2017, cuando el Partido Popular, apoyado por dos ediles de Somos Fene –por aquel entonces ligado a las mareas y que concurrió a las elecciones al alero de Participación Democrática Directa (PDD)–, presentó la mencionada moción contra el nacionalista Juventino Trigo. Durante la sesión, Aguilar, que presidía la Mesa de Edad junto a la popular Rocío Bértoa, decidió paralizar el proceso –la acusada sostiene que la Secretaría Municipal ofreció la posibilidad de hacer un receso, pero que Bértoa lo rechazó– en vista a un escrito presentado en el registro horas antes por el PDD desacreditando a los ediles de Somos Fene. Dada la legislación antitransfugismo, sostiene la defensa, que no permite a concejales no adscritos apoyar con sus votos estas mociones –el Juzgado de Ferrol les había confirmado cautelarmente que seguían siendo grupo, pero el PDD sostenía lo contrario–, la presidenta de la Mesa de Edad decidió paralizar la sesión “mentres non houbese un pronunciamento firme”.





De esta forma, Mariela Aguilar defendió en declaraciones a los medios tras el juicio su inociencia, asegurando que estaba “tranquila” y que “non teño dúbidas do que fixen”. En este sentido, la antigua concejala recordó que, durante la sesión, permitió a su compañera de la Mesa que leyese el escrito y que hizo “o que consideraba oportuno e correcto”.





La resolución del juicio, apuntó el abogado de la defensa, llegará en un plazo “de dúas ou tres semanas”.