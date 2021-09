Nieves Cabo: “El que no se vacuna es tonto”

Lo de ser el primero siempre, parece que es algo bueno. Al menos eso es lo que considera Nieves Cabo, de la residencia de mayores Porta do Camiño, que está encantada de haber sido la primera gallega en recibir la primera dosis de la vacuna, la primera en recibir la segunda y, ahora, la primera en recibir la tercera. Ella lo tiene claro: “Como se me poñen corenta”, aseguró tras el pinchazo. Ojalá todos los gallegos fueran como ella y no “tontos” como afirma la mujer, que considera que la vacuna es la mejor cosa que hay. Para esos que son reticentes, la Xunta está montando un dispositivo especial. Los buscarán uno a uno e intentarán convencerlos para que se inmunicen y, de paso, ayuden a todos los gallegos a evitar que haya nuevos brotes de coronavirus. No son muchos, es cierto, ya que a estas alturas más del 91% de los gallegos en edad de vacunarse han recibido ya las dos dosis, sin embargo, con esta enfermedad, hasta ese porcentaje parece insuficiente.