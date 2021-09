Ceferin se cree más poderoso de lo que es

La Superliga le sigue ganando batallas –pequeñas, eso sí– a la UEFA en su guerra por el control del fútbol internacional. El juez le da cinco días a la entidad para que anule las sanciones anunciadas contra el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín, los tres equipos que se mantienen fieles al proyecto. De no atender a razones, su presidente, Aleksander Ceferin, podría incluso ser procesado. Y es que las amenazas públicas valen para ir de poderoso, pero no cumplir con lo que ordena un juzgado, como paralizar las medidas mientras se resuelve el caso, es creerse uno lo que no es.