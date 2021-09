Superman López no pasó de Clark Kent

Miguel Ángel López llegó al Movistar para ser Superman, pero no pasó de un Clark Kent descafeinado. Al colombiano no le gustaba ser coprotagonista, en el mejor de los casos, de un Enric Mas que tampoco ha mostrado dotes de superhéroe, así que se pasó al lado oscuro. Y abandonó en el Tour. Y abandonó La Vuelta en la penúltima etapa, al confirmar que no estaría en el podio. Así que ahora el equipo le desea lo mejor, pero lejos de sus filas. Hasta que se demuestre lo contrario, en el Movistar solo hay un ciclista que parece de otra pasta, el eterno Alejandro Valverde. FOTO: López, en modo Superman | efe