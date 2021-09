Toma posesión el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol

Francisco Barea Paz (Fene, 1972), el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, tomó ayer posesión de su cargo, en el que ya venía desarrollando su actividad desde hace unos días. Barea Paz estuvo arropado por familiares, personal de la entidad portuaria y también de la Conselleira do Mar, Rosa Quintana, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el vicepresidente del Parlamento de Galicia, Diego Calvo, el almirante del Arsenal Militar de Ferrol, Ignacio Frutos y los alcaldes de Ferrol y Lugo, Ángel Mato y Alfonso Villares, respectivamente.



El nuevo responsable del puerto local, que sustituye a Indalecio Seijo, que no estuvo ni nueve meses en el cargo, asume este nuevo reto con ganas y optimismo y dejando claro cuál será su talante. “A los ingenieros (es ingeniero superior de caminos, canales y puertos) nos encantan los puentes. Nos gusta unir, comunicar, acercar cosas, como sea, el caso es salvar distancias y obstáculos”, dijo. También aseguró que su principal preocupación es “empezar hoy aquí a tender varios puentes. Eso me he propuesto”.



Así, habló de la importancia de tender puentes entre el “presente y pasado” de la institución portuaria. También entre lo público y lo privado. Así, apeló a la importancia que tiene “la colaboración entre ambas esferas, que siempre ha sido fundamental para lograr el progreso, y lo va a ser mucho más en el mundo postpandemia, como acaba de señalar la Comisión Europea al fijar la hoja de ruta de la recuperación económica”.



También tendió la mano a todos los actores de la comunidad portuaria, “cualquiera de las partes que estáis implicadas en el desarrollo de este puerto, encontraréis abiertas las puertas de mi despacho”, dijo.



Prosiguió su discurso tendiendo puentes “entre el puerto y la ciudad. “Este Puerto es uno de los principales motores socioeconómicos de esta ciudad. Es la puerta de entrada más importante a Ferrol, así lo ha sido durante siglos y así debe seguir siéndolo”, aseveró.



Francisco Barea sostuvo que es “fundamental profundizar en las relaciones del Puerto con instituciones de la ciudad como Concello, Universidad, Armada y Navantia”. Para el nuevo responsable del ente portuario tanto empresas como administraciones “han de dialogar y desplegar una acción conjunta al servicio de los ciudadanos. Solo con ese esfuerzo compartido podremos iniciar la transformación económica y social que Ferrol precisa”, afirmó.





El tren, prioritario





Otro de los puentes, “físico no virtual”, que tendió ayer Barea Paz en la toma de posesión de su cargo, pretende unir A Graña y los muelles interiores. “Ese viaducto, junto con la finalización del túnel, es el que nos permitirá concluir el acceso ferroviario a Caneliñas. Será mi empeño agilizar los trabajos al máximo porque necesitamos que el tren empiece a circular mejor hoy que mañana”, aseguró, añadiendo que esa es “la llave para favorecer la ampliación de la terminal de contenedores y para profundizar en esa diversificación de tráficos que tanto necesitamos. El nuevo presidente habló también de las ilusiones que comparte el cargo, que pasa por conseguir una serie de logros como la reordenación de los usos portuarios, recuperar tráficos, renovar la fachada marítima, comenzar la rehabilitación de Comandancia, devolver la normalidad a nuestros procesos y servicios”. Asimismo, se mostró comprometido por alcanzar muchos otros objetivos, entre ellos, “velar en tan crítico momento por el futuro de A Mariña a la que tanto nos debemos, visibilizar la trascendencia de la actividad portuaria en el desarrollo del nuevo Ferrol, atraer nuevos operadores y líneas, captar proyectos que encajen en el programa Next Generation, potenciar el I+D+i y las políticas de sostenibilidad”.



Francisco Barea Paz tuvo palabras de agradecimiento también para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que presidió el acto. “Agradezco profundamente la confianza que el presidente Feijoó, usted y su equipo habéis depositado en mí, encomendándome este cometido”, manifestó.



Hasta su nombramiento, hace dos semanas, Francisco Barea Paz, de 49 años, era el director general del Instituto de Estudos do Territorio, organismo perteneciente a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta. Antes desarrolló su profesión en diferentes puestos de gestión de la empresa privada, tanto en dirección y supervisión de estudios y proyectos de carreteras, obras hidráulicas y urbanizaciones, como dirección y supervisión de servicios de obra civil.



Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María Rivas, recordó que pese a las circunstancias el Puerto “está siendo capaz de cumplir los objetivos del plan de Empresa, incluso con cifras récord en el tráfico de mercancías”, dijo.