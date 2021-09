Piden que se ejecuten los presupuestos de 2021 y revertir la política económica de Mato

El portavoz del BNG en el Concello de Ferrol, Iván Rivas, calificó de “irresponsable” la dinámica de contracción del gasto público a la vista del análisis de las cuentas realizado ayer en la oportunacomisión. Según Rivas, la política económica del gobierno de Mato “é irresponsábel” y se debe modificar, “unha vez que xa están en vigor os orzamentos de 2021 en defensa dos intereses dos veciños”, dijo.



Desde el BNG sostienen que la política que se refleja en las cuentas generales “resúmese en aforrar cartos para pagar aos bancos e ás empresas, moitas delas sen contrato, mentres a cidade acumula problemas por todos os lados”, aseguran.



Consideran que una circunstancia que explica bien la acción del Concello “é o feito de que estando en suspenso os límites de gasto público establecidos na lei de estabilidade a causa do covid para 2020 e 2021 o alcalde fora do máis ríxido e dogmático na aplicación destes dogmas que o propio Estado”. Aseguran además que el nivel de ejecución de inversiones “é de escasamente o 50% do orzamento”, dejando muchas partidas como las de mantenimiento y reparación olvidadas.



Afirma Rivas que el gobierno de Mato se esfuerza en “pagar aos bancos e, en contraste coa baixa porcentaxe de execución, xa ten amortizado al 99% da débeda para o 2020”. Así, asegura que resulta “alarmante” que en un momento como el actual el gran objetivo del gobierno siga siendo “reducir aínda máis a débeda”.