Cuando personaje y persona son uno

Cualquiera que haya visto a Esty Quesada tendrá dudas sobre cuándo es ella la que habla y cuándo su personaje, Soy una pringada. Así que cuando, en una entrevista en el canal de YouTube de Gabriel Rufián, dice que hay que matar a los votantes de Vox, no se sabe si la que lo dice es la creadora, la creación o ambas. El partido, por si acaso no es una actuación sino una convicción, tiene previsto ir a los tribunales. Pero si los seguidores de Esty Quesada –persona o personaje– tienen el mismo nivel de apatía que muestra ella, en Vox pueden estar tranquilos, que no son una amenaza. FOTO: La youtuber Esty Quesada, Soy una pringada | efe