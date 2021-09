Parralo: “Este es el camino; me quedo con cómo competimos”

Pese a quedarse cerca de la victoria, el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, destacó el trabajo hecho por el equipo ferrolano en un partido en el que fue de menos a más. “Me quedo con el trabajo, con cómo hemos competido. Ese es el camino, porque siempre hay cosas que mejorar, pero a partir de esa actitud. Estoy seguro que con el entrenamiento diario vamos a seguir creciendo”, explicó el preparador.



El técnico reconoció que el inicio de partido no fue el mejor por el gol encajado y la lesión de Yeferson Quintana, pero alabó la mejoría mostrada por el cuadro verde a lo largo del encuentro –“podía haber sido mejor si llegamos a conseguir la victoria”, apuntó–. A juicio de Parralo, “hemos sacado la casta y creo que, aunque todavía quedan cosas que mejorar, eso es positivo”.







Profundidad





El preparador explicó que, a pesar de las ausencias de muchos jugadores y de que otros no están todavía a su mejor nivel, el cuadro verde va dando pasos adelante. “Pero a los entrenadores no nos gista que nos marquen en acciones a balón parado”, explicó. De todas maneras, el entrenador racinguista se manifestó “muy contento por cómo ha trabajado el equipo”.



Además, insistió en que “nosotros tenemos plena confianza en la plantilla a pesar de las bajas. Por eso queríamos tener una plantilla amplia, porque si no es muy difícil competir cuando vienen este tipo de situaciones. Eso va a hacer que el que quiera tener minutos vaya a tener que trabajar muy duro y competir al máximo para conseguirlo”.



Finalmente, Parralo comentó el hecho de que el Racing, por primera vez en más de año y medio, dispusiese de un penalti a su favor y expuso que “desde que estoy aquí hemos marcado en todos los partidos menos en uno, lo que quiere decir que somos un equipo que no va a encerrarse, sino a generar ocasiones de gol. Era un poco raro... pero no hay que pensar mal. A ver si a partir de ahora pisamos más área y nos pitan más penaltis a favor”.