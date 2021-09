Varios cientos de personas muestran su rechazo en Caaveiro al modelo de desarrollo eólico

Centenares de personas secundaron ayer la convocatoria de cerca de 23 plataformas vecinales, entidades ecologistas y sindicatos llevada a cabo en las Fragas do Eume contra la implantación de proyectos macroeólicos en el territorio. Los participantes completaron varias rutas que partieron desde los municipios de A Capela, Monfero, Pontedeume y Cabanas y que tuvieron como punto de encuentro el monasterio de Caaveiro donde hicieron oír sus reivindicaciones.



A través de la lectura de un manifiesto, mostraron su rechazo al modelo de desarrollo eólico de Galicia, pidieron la paralización de todos los proyectos y mostraron su solidaridad “con todas as persoas e aldeas que, como nós, están a sufrir a cobiza das empresas de enerxía.



El evento sirvió también como “excusa” para una primera toma de contacto física de todas las plataformas vecinales constituidas a raíz de este “boom” eólico no solo en esta zona si no en toda Galicia. “Foi un encontro de coordinación e unha primeira toma de contacto”, explicaba ayer Adrián Meizoso, coordinador de la plataforma A Capela di non. “Nós xa pasamos a fase de alegacións e de darnos de bruces cos procesos administrativos polo que o encontro tamén serviu para compartir documentación e experiencia con outras plataformas que aínda están nesa fase”.



En esta primera reunión de coordinación también se abordó la necesidad de evitar duplicidades en convocatorias y contraprogramaciones.