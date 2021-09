Alcaraz hace que recuerden su nombre

Hola, me llamo Carlos Alcaraz, tengo dieciocho años y he venido al mundo del tenis a deslumbrar. Y para dejarlo claro, una victoria épica, de las que hacen afición, ante el número 3 del mundo en una pista central del US Open entregada al murciano. Porque además de derechas incontestables, reveses a la línea y dejadas que despiertan ovaciones, también sabe meterse al público en el bolsillo. Un extra que siempre suma cuando se quiere llegar a lo más alto. Las comparaciones son odiosas, no vamos a mencionar a ese tenista de otro planeta al que todos tenemos en mente; solo diremos que Alcaraz tiene pinta de digno sucesor. FOTO: Alcaraz | efe