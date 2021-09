Enrique Iglesias se va a lo grande

Enrique Iglesias se retira del mundo de la música. Que para muchos no será una pérdida irreparable, pero en el verbeneo caribeño deja un hueco. Probablemente, no muy difícil de llenar, que si algo abunda últimamente son los éxitos latinos, aunque no es lo mismo sonar un verano que tener cinco Grammys y veinticinco años de carrera llenando estadios. No se acerca a las cifras de su padre, cierto; ni falta que le hace. Se va a lo grande, con una gira compartida con Ricky Martin y Sebastián Yatra, millones de discos vendidos y una legión de fans. Seguro que no va a vivir una mala época. FOTO: Enrique Iglesias | efe