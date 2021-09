Fernando García Cadiñanos, nombrado nuevo obispo de la diócesis Mondoñedo-Ferrol

La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol recibió ayer a su nuevo obispo, el burgalés Fernando García Cadiñanos. El todavía sacerdote llegaba procedente de Ferrol a Mondoñedo a primera hora de la mañana. A su llegada, como es habitual en estas ceremonias, se hicieron repicar las campanas de la iglesia-santuario de la Santísima Virgen de los Remedios. A continuación fue recibido por la corporación municipal mindoniense en la Praza do Concello, para dirigirse después a la Praza da Catedral donde recibió su nuevo ordenamiento. La ceremonia de ordenación y toma de posesión pudo seguirse en directo a través de numerosas plataformas digitales, redes sociales y el canal televisivo Trece y el canal Trecetv.es.



El hasta ahora vicario general de la archidiócesis de Burgos, ocupa su nuevo puesto después de que el pasado uno de julio el Papa Francisco hiciera público su nombramiento. Así, García Cadiñanos ocupará la sede que en diciembre del año pasado dejó vacante el actual obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal.



El nuevo prelado se mostró muy agradecido durante la ceremonia eclesiástica para su nombramiento, que esta tarde, a las 17.00 horas, tendrá su oportuna réplica en la Concatedral de San Julián de Ferrol. Durante su intervención aseguró que el episcopado es “honor et onus” (honor y carga) y que con San Agustín comparte “que este es un título de servicio más que de honor”, subrayó al principio de su alocución, en la que no faltaron palabras de agradecimiento para familiares, padres y hermanos, la iglesia burgalesa y Cáritas, entre otros. “Mi corazón está lleno de fragilidad, miedo, confianza, ilusión y mucho agradecimiento”, señaló. Así, recordó de forma especial “a don Julián, mi arzobispo metropolitano, y a don Fidel, con el que he compartido amistad y tantos quehaceres en mi Diócesis de Burgos”.



Durante su intervención el nuevo prelado agradeció también la cariñosa acogida de la Iglesia de Mondoñedo-Ferrol, “que hoxe me recibe como pai, esposo, pastor, amigo e irmán”, expresó en gallego.



El acto, que presidió el arzobispo de Santiago de Compostela Julián Barrio Barrio, quien ejerció de ordenante principal, contó con la presencia también del arzobispo emérito de Burgos, el cardenal de Valladolid, otros dos arzobispos, quince obispos nacionales y dos obispos de diócesis sudamericanas en Ecuador y Bolivia, además de numerosos diáconos, seminaristas y feligreses.



Además de la homilía de ordenación y lectura del mandato episcopal el acto incluyó las intervenciones del administrador diocesano, Antonio Valín Valdés; del arzobispo de Santiago y del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Cleopas Auza.



Al margen de autoridades eclesiásticas al acto también acudieron el presidente de la Diputación de Lugo; el vicepresidente de la Diputación de Burgos; la subdelegada del Gobierno en Lugo; el almirante del Arsenal de Ferrol; el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada; los delegados de la Xunta de Galicia en Lugo y A Coruña; los alcaldes de Mondoñedo y Foz, y el teniente de alcalde de Viveiro. Del Concello de Ferrol no asistió nadie.





Agenda





Siendo ya oficialmente obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, y tras el acto de presentación de esta tarde en San Julián, la primera actividad en la agenda del nuevo prelado será la celebración de una misa, el día 8, en la parroquia de Santa María de Neda, con motivo de la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María. El siguiente acto será el día 12 de septiembre, cuando presidirá la misa en honor a la Virgen de los Remedios, patrona de la Diócesis.



Por otra parte, el viernes, víspera de su nombramiento, García Cadiñanos ya ofreció un mensaje a través de las redes desde la Domus Diocesana de Ferrol, invitando a los feligreses a seguir en directo, por los diferentes canales de retransmisión en vivo, la ceremonia de su nombramiento.