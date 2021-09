Ana Pontón pide "confiar" en Galicia, "que no puede estar secuestrada por la estrategia partidista del PP en Madrid"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón ha pedido este sábado, en el acto de inicio del curso político de la formación, "confiar" en Galicia, "que no puede estar secuestrada por la estrategia partidista del PP en Madrid".





"La única forma de ganar es con soluciones propias pensadas desde aquí y para aquí", ha recalcado Pontón.





Acompañada por el portavoz municipal de la formación nacionalista en A Coruña, Francisco Jorquera, y por la portavoz de Cultura e Lingua en la ciudad herculina, Mercedes Queixas, Pontón ha inaugurado el curso político pidiendo "no volver a la vieja normalidad" y "poner en marcha un nuevo proyecto transformador, con propuestas al servicio del país que impulsen la recuperación".





"Galicia se juega mucho en estos momentos, la recuperación económica, los servicios públicos, enfrentar la crisis ambiental, tener una industria sostenible, ser un referente en investigación o que los jóvenes no tengan que volver a coger las maletas. No podemos perder el tren", ha asegurado la líder nacionalista, que ha apuntado además que la pandemia ha "acelerado" muchos de los "problemas y desafíos que ya estaban ahí", "como las desigualdades sociales o la emergencia ambiental".





"En estos tiempos de cambios y desafíos, hay gente que sólo busca hacer negocio y que supone una amenaza para la democracia y la justicia social", ha afirmado Pontón que, en este sentido, ha criticado la actitud "soberbia, mentirosa y de improvisación" de la Xunta de Galicia respecto a la gestión de la pandemia.





"Feijóo echa balones fuera. Lo único que vemos es a un presidente que ataca a los jóvenes, a los trabajadores, etc, con tal de no asumir su responsabilidad, lo que es una falta de respeto y temeridad. En cuanto recuperó las competencias, se vieron las costuras de su Gobierno. Lleva 14 meses de improvisación en improvisación, y esa no puede ser la marca de identidad de un gobierno cuando nos jugamos el futuro del país", ha aseverado la líder del BNG.





Ana Pontón ha asegurado que la "obsesión" del presidente del Ejecutivo autonómico "no es Galicia", sino poner a la Comunidad "al servicio de la estrategia centralista del pp de Casado"; "cuanto peor para galicia, mejor para el PP", ha lamentado la portavoz nacional.





"GRAN ESTAFA A LOS GALLEGOS"

Para la portavoz nacional del BNG, Feijóo es "el último mohicano de Donald Trump", vista su iniciativa de "reducir impuestos a los más ricos", "recetas de Trump y Reagan", mientras, señala Pontón, Biden y la OCDE dicen que los ricos tienen que pagar los impuestos que les corresponde.





Además, Pontón ha utilizado una fotografía del titular de la Xunta junto al presidente de Iberdrola para "ilustrar el abrazo de Feijóo al sector eléctrico". "Probablemente esta foto explique el porqué de que Feijóo mirase para otro lado mientras Iberdrola bajaba el nivel de los embalses, en un atentado medioambiental que tienen que explicar", ha criticado.





También explica, para Pontón, que quieran poner en marcha un boom eólico "depredador" para el medio rural gallego, así como el motivo de que el presidente "vete" una tarifa eléctrica gallega. "Tenemos que tener una idea de a quien queremos beneficiar: si los recursos van a servir para beneficiar a cuatro o cinco multinacionales, se va a perder una gran oportunidad", ha lamentado la nacionalista.





A criterio de la portavoz nacional del BNG, "se está fraguando otra gran estafa a la sociedad gallega, como la de 2009 con Abanca". Para evitarlo, entre otras iniciativas, Pontón ha vuelto a reclamar un nuevo modelo de financiación autonómico, puesto que el actual, "caducado desde 2014 y firmado por Feijóo, es discriminatorio para Galicia, que aporta al Estado más de lo que recibe".





"Según datos de la última liquidación tributaria, de 2018, el Estado recaudó en Galicia más de 13.000 millones de euros, y ese año recibimos 8.158 millones. ¿Quién queremos que administre nuestros recursos? El vecino no lo va a hacer con los mismos criterios que nosotros, Necesitamos tener la llave del dinero para decidir; quien parte y reparte, siempre se queda con la mejor parte", ha remarcado Pontón.





SÁNCHEZ TIENE UN "ALIADO" EN EL BNG

"Ya está bien de estafar a la gente utilizando el DOG y el BOE", ha afeado la líder nacionalista, que ha vuelto a reclamar una operadora pública de energía y un marco legal que "acabe con los beneficios caídos del cielo y con las puertas giratorias por las que entran tantos ministros".





"Hay que poner en marcha un cambio que pase por frenar el expolio de las eléctricas", ha defendido Pontón que, a este respecto, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "un aliado en el BNG" en este cometido "si queire cambiar la estafa de la luz y si queire poner en marcha un trato justo para Galicia".





Así, Ana Pontón ha destacado que las rebajas en la AP-9 fueron "fruto de la negociación del acuerdo de investidura". "Con un solo diputado en el Congreso no podemos solucionar todos los problemas, pero sí podemos cambiar los presupuestos del próximo año; pedimos que no repirta la discriminación del año pasado", ha argumentado la portavoz del BNG.





POLÍTICAS MUNICIPALES

Mercedes Queixas, por su parte, también ha afeado las políticas "frías, distantes e inhumanas" del PP, "que no cambian ni cuando la sociedad está más vulnerable". La portavoz de Cultura ha definido a una Galicia "desolada" ante la gestión privada de las residencias, "ultrajada", al ser estar a la cabeza de España con más kilómetros de peaje, y "expoliada", "cediendo a la codicia deboradora de las eólicas".





"Nuestra tierra, nuestro viento y nuestro mar son nuestros, así como nuestra cultura y patrimonio, que alimentan nuestra autoestima y que tenemos derecho a reclamar", ha subrayado Queixas, que ha incidido en los tres pilares del proyecto nacionalista: patrimonio, cultura y lengua, "unos objetivos a batir con políticas negacionistas por el PP de Feijóo", a quien ha acusado de entender la cultura como "un simple apéndice turístico" y de "incumplir" la Ley de Normalización Lingüística.





Queixas ha aprovechado también para hacer balance del papel de la formación nacionalista a nivel municipal, igual que Francisco Jorquera.





Ambos han destacado las acciones legales emprendidas contra los Franco por la Casa Cornide, la ordenanza para la normalización del uso del gallego, la apuesta por construir una ciudad "a la medida de las personas, democratizando el espacio público", la recuperación del Parque del Pasatiempo, en Betanzos; o la demanda de un plan estratégico para el puerto de A Coruña "que comience con la condonación de la deuda, igual que ocurrió en Valencia".