Cristóbal Parralo: “Hay que trabajar duro para llegar al nivel que queremos”

El Racing aún está en fase de crecimiento. Así lo apunta su entrenador, Cristóbal Parralo, que apuesta por tener paciencia para mejorar poco a poco. “Intentaremos dar pasos para que la consecuencia del trabajo que realizamos cada día se refleje en el resultado”, dice el preparador, que se muestra optimista con respecto al equipo “Hay cosas que corregir de la semana pasada, pero también hubo cosas buenas entonces”, recuerda del partido frente al Unionistas de Salamanca.



Entre esas cosas está la necesidad de que todos los jugadores del grupo alcancen su mejor nivel, porque por el momento hay gente que aún no lo ha alcanzado. Partiendo de la base de que “hay una buena plantilla”, el entrenador reconoce que el hecho de que algunos hayan llegado más tarde o que otros estuviesen mucho tiempo sin entrenar hace que no estén al máximo nivel. “Esa es la cuestión: todos tenemos que ponernos al cien por cien para que cada uno dé al equipo el máximo de lo que tiene”, dice el técnico.



Lo que el preparador descarta es que el Racing esté relajado por el hecho de que el campeonato de esta temporada sea menos estresante que el de la pasada, en la que cada jornada era una final. “No estamos viéndolas venir y pensando que ya arrancaremos, porque igual cuando lo queramos hacer no lo logramos”, apunta. Al contrario, la mentalidad con la que se presenta a los partidos es sumar los tres puntos.



Ya sea en A Malata o fuera, el preparador explica que “nosotros siempre intentamos ganar y tener una identidad propia”. Es lo que el Racing tratará de hacer mañana frente a un Athletic B del que Cristóbal destaca que “tiene calidad, juventud, mucho dinamismo... y está con la confianza que le dio su victoria en casa del Zamora”. De ahí que apueste por que el Racing juegue “concentrado, intentando minimizar su manera de jugar y tratando de imponer la nuestra”.