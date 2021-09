Cedeira y Moeche registran ya cero casos, mientras el covid vuelve a As Somozas

El mes de septiembre comienza con buenos datos con respecto a la jornada anterior en cuanto a casos activos de covid y también de número de hospitalizaciones.





El Área Sanitaria de Ferrol, con datos facilitados por el Sergas correspondientes a las seis de la tarde del día anterior, contabilizaba ayer 529 casos activos, 36 menos que en el último día del mes de agosto.





También descienden las hospitalizaciones en un buen número, pasando de 21 personas en planta a 31 de agosto a 17 en la jornada de ayer. La unidad de Cuidados Intensivos se queda con cinco pacientes, uno menos que el día anterior.





En las residencias de mayores continua la misma situación que en días pasados, con un único caso de covid activo en la residencia San Estebo de Perlío, en Fene.





La situación en los distintos municipios del área es de bajada generalizada o estabilización, si bien se da el caso de As Somozas, un municipio que desde hace seis meses no contabilizaba ningún afectado y cuenta ahora ya con casos activos y una incidencia acumulada a 14 días de entre 50 y 150. En el otro lado de la balanza están Moeche y Cedeira, que desde ayer se sitúan ya libres de covid tanto a 14 como a siete días. Son ya seis concellos los que en las dos últimas semanas no registran positivos, un número que sube a siete en la última semana.