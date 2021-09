La ilusión mugardesa de remar en la cita de La Concha

Por tercera vez, tras su participación en 2018 y 2019, la trainera de Mugardos remará en el Olimpo del banco fijo nacional en San Sebastián. La tripulación entrenada por Jorge Hermida y patroneada por Paula afronta esta tarde, desde las 17.30 horas, la regata clasificatoria de la Bandera de la Concha en la que, si bien el billete para la final de la cita es un sueño, lo que no lo es es la ilusión y ganas con las que las remeras hacen frente a esta competición.



“Esta regata es especial siempre”, comenta Hermida, “nosotras no venimos a entrar en una final, porque hay gente de mucho nivel y para lograrlo te hace falta otra infraestructura y una continuidad. Es una tripulación muy joven, pero hay que enseñarles lo qué es, que lo vivan, que la presión no les pueda y quién sabe si en algún momento del futuro sí que puedan pelear la final”. Y es que la Bandera de la Concha está siempre detrás cuando se comienza una temporada en una Liga Gallega que, por ejemplo en esta campaña, resultó un tanto frustrante para el bote mugardés. “Si sabes que no vas a rascar mucho, la meta de venir a La Concha te da otra ilusión”. Y es que, además, si bien sin entrar en la lista de favoritas, el ambiente que las remeras respiran en estas jornadas en las aguas vascas crea no solo experiencia, si no también vínculos. “Hoy -por ayer- salimos al agua y cuando pasábamos Tirán nos gritó ‘Aúpa Mugardos’. Eso en otras regatas no pasa”, cuenta Hermida, que hace frente a su tercera vez con Mugardos en esta cita, si bien con solo dos remeras “veteranas” en las anteriores pruebas citadas. “Estamos muy contentos con su trabajo, ha sido una temporada dura, y, si bien falta esa continuidad, hay ilusión y ellas disfrutan siempre la regata”. Y además, este año tendrán una “animadora” muy especial, puesto que hasta Donosti se desplazó la olímpica Belén Toimil.