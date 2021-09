Los sindicatos critican la ausencia de Endesa y de Conde en la mesa de trabajo sobre el futuro de As Pontes

Los sindicatos CCOO, CIG y UGT calificaron de “falta de respecto” las ausencias de Endesa y del conselleiro Francisco Conde en la reunión que se celebró ayer en la Xunta para abordar la situación laboral de los trabajadores de la industria auxiliar de la central térmica, el proceso administrativo de cierre y los proyectos industriales de la multinacional para la comarca.



La representación social recuerda que fue el propio conselleiro de Economía e Industria el que convocó el encuentro hace tres semanas, por lo que creen “inxustificada” su incomparecencia en una reunión que su departamento, representado por la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría, no quiso valorar por tratarse de una reunión de trabajo “estritamente técnica”. Las centrales quisieron recalcar que el cierre de las instalaciones “non é unicamente un conflito laboral da industria auxiliar, traballadores da principal e transportistas” y, en ese sentido, remitieron a algunas de las conclusiones del estudio de impacto realizado por un grupo de investigación de la Universidade da Coruña que eleva a 1.400 el número de empleos que se destruirán con el cierre de la central y un impacto económico de “máis de 70 millóns”. Por eso, explican, “a implicación dos máximos responsables políticos é obrigada, e máis cando a xuntanza é unha proposta deles”.



Sobre la ausencia de los representantes de Endesa, los sindicatos creen que es una “falta de respecto ao conxunto da sociedade das Pontes”, después, explican, “de tantos anos sacando beneficios a conta deste pobo”. “Vemos como nos momentos que ten que asumir compromisos”, apuntaron ayer, “dá a calada por resposta, deixando no desamparo os traballadores da auxiliar, sen adquirir compromisos reais e concretos no ámbito industrial que garantan emprego e repoñan o impacto do peche” de la central.





ERE en Maessa





Además, las centrales resaltan que desde que finalizó la garantía de empleo de la compañía –el pasado 30 de junio–, “xa se acometeron despedimentos e traslados na industria auxiliar, así como o anuncio dun ERE en Maessa que pode chegar a afectar a 47 traballadores”. También destacaron que Endesa “está a desmantelar o seu plantel de traballadores, facendo efectivos os traslados de persoal propio, o que de facto está a supor o peche da térmica”.



Por ello, la coordinadora de la industria auxiliar reunirá en las próximas horas para analizar la situación y valorar la posibilidad de retomar las movilizaciones, puesto que, afirmaron, “o único compromiso” que se adquirió en el encuentro de ayer, al que también acudió una representación del Concello y de los transportistas del carbón, fue “volvernos convocar a unha xuntanza o vindeiro día 8”.l