La nueva secretaria xeral de CCOO de Galicia reclamó en Ferrol medidas de revitalización

La primera reunión de la nueva ejecutiva gallega del sindicato CCOO con una unión comarcal se celebró ayer en Ferrol, encabezada por la secretaria xeral Amelia Pérez, que no dudó en asegurar que este hecho viene dado por “a grave situación da bisbarra ferrola”.



La responsable autonómica del sindicato hizo hincapié, en este sentido, en que “a primeira xuntanza tiña que ser en Ferrol pola situación de desmantelamento industrial que está a padecer a comarca e que implica un declive social, económico e demográfico”, aunque incidió en que la situación “non vén de agora pero xa é insostible”.







Desde el sindicato piden que las distintas administraciones acuerden salvar la zona





Pérez explicó que no se puede abandonar “á súa sorte” a una comarca como esta y, así, apuntó a las administraciones como organismos que deben a la ciudadanía y a los trabajadores el ponerse de acuerdo.



El encuentro celebrado en las instalaciones del sindicato en Ferrol supone para la ejecutiva “marcar os pasos a dar a partir de setembro” y, por eso, aludió a “o cambio de modelo produtivo, de transición ecolóxica e dixital, que non pode levar aparellado que quede alguén atrás”.









Movilizaciones





El secretario comarcal de CCOO, José Hurtado, explicó que “estamos a traballar na posta en común e trazando unha folla de ruta para este outono porque cómpre mobilizarse conxuntamente co resto das centrais para frear a perda de tecido industrial da comarca”.



Hurtado recordó que Ferrolterra se está viendo lastrada por noticias como el anuncio de cierre de Endesa en As Pontes, la pérdida de empleo en las auxiliares, la falta de trabajo en el naval, los cierres de empresas como Gamesa en As Somozas, Poligal o Noa Madera Creativa. Además, la destrucción de empleo con la desaparición en la ciudad de multinacionales como Mango o Zara, los despidos de Cándido Hermida o los Ertes y EREs de pequeñas y medianas empresas dejan en la comarca un panorama desolador.





Preparan actuaciones reivindicativas conjuntas con otras centrales para otoño





Por todo esto, la secretaria xeral de Comisiones Obreras Galicia reclamó medidas públicas para la revitalización de la comarca y alertó del efecto en la zona de la falta de carga de trabajo en el sector naval o del cierre de Endesa en As Pontes.



Con este acto de trabajo, la responsable sindical inicia un recorrido por la comunidad gallega para conocer el contexto laboral y sindical desde las distintas agrupaciones.