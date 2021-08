Educación invierte cerca de seis millones de euros en mejorar centros educativos de Ferrolterra

Las vacaciones escolares estivales han sido aprovechadas una vez más por la Consellería de Educación para llevar a cabo obras de mejora en los centros educativos de la comunidad.





En la zona de Ferrolterra, el gobierno gallego acomete este verano un total de 29 actuaciones, por importe de medio millón de euros, y tiene previstas nuevas obras que superarán los 5,2 millones de euros. Entre estas últimas se incluye “a ampliación do CIFP Ferrolterra e as rehabilitacións integrais do Centro de Educación Especial Terra de Ferrol e do colexio Almirante Juan de Lángara e Huarte”, tal y como ayer avanzó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que se desplazó a Ferrol para visitar el IES Catabois y el CIFP Leixa.





Una de las de mayor envergadura, como ya se había anunciado, será la del IES Catabois, ya licitada y con un presupuesto de casi 800.000 euros. El centro será objeto de una rehabilitación integral que permitirá, entre otras cosas, mejorar la eficiencia energética.





La sustitución de la cubierta existente, la instalación de un sistema de aislamiento térmico por el exterior, el cambio de la carpintería y del sistema de iluminación y otras actuaciones que pasan por modificaciones en la distribución y mejora de la accesibilidad, entre otras, se incluirán en unas obras que se prevé estén concluidas en septiembre del próximo año. Román Rodríguez apuntó a esta intervención como una oportunidad para fortalecer un instituto que ha implementado a su oferta la etapa de Bachillerato al desaparecer esta del IES Leixa tras su conversión en Centro Integrado de Formación Profesional.





CIFP Leixa

A este otro centro ferrolano, precisamente, se desplazó también ayer el conselleiro para comprobar los cambios que se están llevando a cabo tras la mencionada transformación y que permitirá al Leixa, según apuntó el representante de la Xunta, profundizar en su especialización en la oferta relacionada con la familia profesional de la Sanidad y de Servicios socioculturales y a la comunidad.





En el marco de esta conversión como CIFP, el centro incorpora ocho ciclos nuevos con un total de 274 plazas. En concreto, en el régimen ordinario suma los ciclos de grado superior en Educación Infantil, en Animación sociocultural e turística y en Promoción de igualdade de xénero (este último se ofertaba hasta el momento solo en un centro de Pontevedra).





En el régimen modular para adultos, en la modalidad presencial, añade a su oferta el ciclo de grado superior en Hixiene bucodental, mientras que en la modalidad a distancia incorpora el ciclo de grado medio en Farmacia e parafarmacia y los ciclos superiores en Deseño e xestión da produción gráfica y en Integración social. En FP Dual ofertó el proyecto de Doble titulación en grado medio en Atención a persoas en situación de dependencia y de grado medio en Coidados auxiliares de enfermaría.