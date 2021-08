Todo por no tener una ley para la pandemia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de volver a rechazar el toque de queda en la comunidad y lo hace después de ver las imágenes de los macrobotellones con miles de participantes. Aseguran los magistrados que el fenómeno del botellón no es un argumento sanitario “estrictamente considerado”, aunque por culpa de este tipo de reuniones descontroladas haya cientos de contagios. Esto coincide además con una nueva noche de violentos incidentes en San Sebastián, donde parece que cambian el botellón por la kale borroka a ritmo de kalimotxo. Y, mientras, hay quien asegura que entre los jueces hay un gran malestar por la negativa del Gobierno a redactar una ley de pandemias que pudiera aclarar un poco la situación en este país, con medidas que se aprueban en unos territorios y en otros no, lo que, además, no hace más que aumentar la perplejidad de unos ciudadanos que ya no saben a que atenerse.