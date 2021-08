Parralo: “Lo importante es lo que viene la próxima semana”

A pocas horas de su debut como local en la pretemporada y que, asimismo, supondrá su punto final, el preparador Cristóbal Parralo se muestra “contento por la actitud y como está trabajando el equipo” y con la vista puesta ya un poco más allá, concretamente en el esperado inicio liguero la próxima semana ante el Unionistas al que “pretendemos llegar en las mejores condiciones posibles”.



Para el preparador racinguista los buenos resultados cosechados hasta la fecha por los suyos –solo cedieron en su primer choque ante el Sporting de Gijón–, no cuentan en exceso, ya que “a mí lo que me vale es lo que hace el equipo, no valen para gran cosa”, señaló el entrenador, “es evidente que es mejor trabajar con resultados positivos que negativos, pero no hemos sumado ningún punto. Lo importante es lo que viene el próximo fin de semana y esto no nos da mucho más que valorar las sensaciones que van teniendo jugadores y equipo”, sentenciaba.



¿Y cuáles han sido esas valoraciones hasta la fecha para el técnico? Pues, tal y como señaló tras el duelo ante el Arenteiro, el que empataron, “en todos los partidos sacamos conclusiones. Creo que es importante ir viendo cosas, las que podemos ir corrigiendo y mejorando, y también algunas positivas que vemos que el equipo va cogiendo”.



Durante el citado duelo en Ourense, el preparador apostó por los canteranos –Iñaki, Del Río, Chacón– de inicio, si bien, y como señaló el propio técnico, todavía no hay ninguna decisión tomada sobre su futuro. “Estamos muy contentos de como están trabajando y tenemos un plantilla corta y hasta que no vengan los que faltan están completándola. Si vemos que tienen posibilidades de participar se quedarán y si no, lo que necesitan es jugar”, comentó Parralo.



Precisamente en relación a la falta de jugadores, el entrenador apuntó que desconoce todavía la fecha de llegada de Palafoz y Taborda y “seguimos con la misma inquietud, hasta que no logren tener toda la documentación para poder viajar y estamos con esa preocupación de que pueda cerrarse el mercado de fichajes y que no puedan llegar. Pero vamos a ser optimistas y el club está trabajando en ello”, señaló, apuntando también la necesidad de un jugador de banda y un centrocampista.