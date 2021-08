No hay motivo que cancele una boda

Si la organización de una boda es uno de los habituales motivos de ruptura, imagínense cuando hay que retrasar la ceremonia quién sabe cuántas veces por culpa de la pandemia y dejar el vestido de novia y la ilusión guardados en un armario. Cuando por fin se puede celebrar no hay motivo en el mundo que vuelva a suspenderla. Ni siquiera que el novio no pueda asistir, a riesgo de que su futura esposa no le dé una nueva oportunidad. Que el hombre se ha contagiado de covid, pues da el ‘sí quiero’ por videollamada y listo. La pareja indonesia que ha dado la idea al resto igual ha salvado muchos matrimonios. FOTO: Una novia, a punto de casarse | efe