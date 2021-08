Messi ya empieza a dar beneficios

No ha tardado mucho el PSG en empezar a demostrar que la inversión en Messi le sale rentable. En poco más de un día, ha vendido más de un millón de camisetas con el número 30 y el nombre del argentino. De entrada, está bastante bien. Hay clubes que no llegan a esa cifra sumando todas las ventas de su historia. Los negativos de turno están a un paso de decir que es por la ilusión de la novedad, pero a poco que la ilusión –incluso mucho más contenida– dure hasta Navidad, ya tienen el negocio hecho. Vamos, nada que no supiera un presidente que no es millonario por casualidad. FOTO: LA camiseta de Messi | efe