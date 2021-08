Por fin sabemos quién es el culpable

Hay que ver, qué intensos se están poniendo todos con la necesidad de que el Gobierno busque una solución a la subida del precio de la luz cuando resulta que el pobrecillo no hace más que recordar que no tiene responsabilidad alguna en el tema. Diga lo que diga la oposición, la de fuera de La Moncloa y la de dentro, con Podemos dispuesto a organizar manifestaciones de protesta si es necesario, y diga lo que diga la Unión Europea, que asegura que el Ejecutivo tiene en su mano la posibilidad de rebajar más los impuestos energéticos. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, nos ha quitado la venda de los ojos sobre quién es el verdadero culpable de que estemos pensando en volver a los candiles para iluminarnos: Putin. Como lo leen. La culpa la tiene Vladimir Putin, que no bombea suficiente gas en el mercado europeo y provoca el aumento del precio mayorista de la electricidad. Ahora nos encaja todo. Si es que ya sabíamos nosotros que Rusia no era un aliado. Pues ya tenemos enemigo común; ya podemos salir a las calles todos juntos, PP, Vox, Podemos, PSOE, la cúpula de la UE... con carteles en contra del auténtico villano. foto: Vladimir Putin | efe