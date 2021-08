La pandemia de covid se estabiliza y los casos activos vuelven a bajar del millar

La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dicta que no está en vigor la obligatoriedad de presentar el certificado covid para entrar en establecimientos afecta de forma directa a los cuatro municipios que están actualmente en nivel de restricciones alto (Ferrol, Pontedeume, Ortigueira y Cariño), en donde se requería para acceder al interior de la hostelería. En los demás, con nivel medio o medio-alto, la medida afecta al ocio nocturno, para el que ya no se exige.



La Xunta ha anunciado la presentación hoy mismo de la solicitud de autorización para que, si es aprobada, pueda aplicarse de nuevo cuanto antes. La resolución del TSXG no hace referencia a reducción de aforos o cierres, que están en vigor según las zonas. El Diario Oficial de Galicia debe publicar además los decretos que actualizan los niveles de los municipios a partir de mañana sábado, que afectan, según se anunció, a once localidades de las comarcas. En nivel alto quedarían Ferrol, Pontedeume y Cabanas; y en el medio-alto estarían Cariño, Narón, Neda, Ares, Ortigueira, As Pontes, Cedeira y Fene.



La pandemia, mientras tanto, continúa con sus ritmos propios, ajena a los vaivenes judiciales. La incidencia en Ferrolterra parece encarrilarse a la baja, con 58 diagnósticos nuevos en 24 horas. Desciende el número de casos activos, que llega a 997 (-12), mientras que los ingresados se sitúan en 28, con 21 en planta y 7 (uno menos) en Cuidados Intensivos.



El porcentaje de pacientes ingresados en esta ola, en comparación con las anteriores, es mucho menor. Si el índice era ayer del 2,8%, en otros momentos de la pandemia, con similar número de casos activos, se situaba por encima del 10%.



La vacunación avanza hoy en FIMO con la dispensación de 2.000 dosis de Pfizer a personas de entre 30 y 39 años, que completan la pauta. Mañana sábado se pondrán 2.785 a veinteañeros y a personas “repescadas”.