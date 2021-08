Comienza hoy la reserva de entradas para las fiestas de verano ferrolanas

A partir de hoy a las 11.00 horas ya es posible conseguir las entradas para asistir a los diferentes espectáculos programados para las Festas de Ferrol 2021. Así, las personas que están interesadas en presenciar alguna de las actuaciones podrán dirigirse a la web de Ataquilla o bien de forma presencial en el despacho de billetes del Teatro Jofre.



En total se activan entradas para 21 espectáculos gratuitos, entre los que destacan los conciertos de Andrés Suárez, Sidecars, Sofía Ellar, Nil Moliner, Amparanoia, Dulce Pontes o la cantante pontesa de Operación Triunfo Sabela. También es posible desde hoy retirar las entradas para el único concierto de pago de las fiestas de este año, el show promovido por el Xacobeo, “Comicamente”, cuyos tickets tienen un precio de 18 euros. La función reúne a los mejores cómicos del momento sobre el escenario en una propuesta que promete muchas risas.





Más de mil asientos





Las fiestas se celebrarán desde el día 21 hasta el 31 de agosto, y se programarán dos espectáculos diarios, repartidos en tres localizaciones principales como la Plaza de Armas, el parque Raíña Sofía y la plaza del Inferniño (escenario Andrés Dobarro). Por estos espacios pasarán las diferentes propuestas, pensadas para dar respuesta a todos los gustos y edades, con música, cine al aire libre, magia, circo, teatro y espectáculos familiares varios. Las propuestas infantiles se desarrollarán en su mayoría en el parque Raíña Sofía, donde se prevé disponer 150 sillas, y alguna vez en Armas, donde se instalarán 300 localidades. En principio está previsto instalar otras 600 sillas en Armas, el espacio con mayor capacidad de los festejos. No obstante, desde el Concello recuerdan que esto es una previsión inicial que podría modificarse en función de las exigencias de las autoridades sanitarias en relación con la crisis del covid.



Las fiestas arrancan el día 21 y sigue en el aire si finalmente habrá pregonero o no en esta edición. Al respecto de este asunto el edil de Cultura, Antonio Golpe, aseguró tras la presentación del cartel de 2021 que en el contexto actual, con las restricciones imperantes, un momento como este quedaría muy diluido sin la presencia de público, motivo por el cual hasta la fecha no se sabe si los festejos arrancarán o no con el impulso del pregón.